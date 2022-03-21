Байден посетит граничащую с Украиной страну для переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Джо Байден отправится в Польшу после встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден отправится в Польшу после встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО. В пятницу он проведет переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине.

«Байден 21 марта проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном с целью обсудить ситуацию на Украине. А 25 марта с такой же целью переговоры состоятся в Варшаве с Дудой», — сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что 23 марта Джо Байден вылетает в Брюссель. Там на саммитах НАТО, G7, Европейского совета политик обсудит ситуацию в Киеве.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден отправится в Польшу после встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО. В пятницу он проведет переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине. «Байден 21 марта проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном с целью обсудить ситуацию на Украине. А 25 марта с такой же целью переговоры состоятся в Варшаве с Дудой», — сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом. Отмечается, что 23 марта Джо Байден вылетает в Брюссель. Там на саммитах НАТО, G7, Европейского совета политик обсудит ситуацию в Киеве. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...