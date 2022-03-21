Байден посетит граничащую с Украиной страну для переговоров

Джо Байден отправится в Польшу после встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО Фото: Andrew Harnik AP/TASS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден отправится в Польшу после встреч в Брюсселе с союзниками по НАТО. В пятницу он проведет переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине.

«Байден 21 марта проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном с целью обсудить ситуацию на Украине. А 25 марта с такой же целью переговоры состоятся в Варшаве с Дудой», — сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что 23 марта Джо Байден вылетает в Брюссель. Там на саммитах НАТО, G7, Европейского совета политик обсудит ситуацию в Киеве.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.