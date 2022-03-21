Из Тюмени отменили пять рейсов на север и юг страны

Рейсы авиакомпаний «Ямал» и «Азимут», которые должны были вылететь из Тюмени в Салехард, Ростов-на-Дону и Краснодар, отменены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
«Изменения в расписании. Отмена рейсов: 21 марта — АК „Ямал“ (YC46/45) Тюмень — Салехард — Тюмень, 22 и 26 марта — АК „Азимут“ (A4233/234) Ростов-на-Дону — Тюмень — Ростов-на-Дону, 23 и 28 марта — АК „Азимут“ (А4333/334) Краснодар — Тюмень — Краснодар», — сообщили URA.RU в тюменском аэропорту Рощино.
В авиагавани не стали уточнять причину отмен, посоветовав обратиться по этому вопросу в авиакомпании. URA.RU направило запросы в АК «Ямал» и «Азимут».
Как ранее сообщало URA.RU, из-за проведения спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине, ряд российских аэропортов, находящихся в приграничной зоне с соседним государством, приостановил отправку и прием самолетов ради безопасности пассажиров. В настоящее время временные ограничения действуют до 26 марта. Они, в числе прочих, коснулись аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара.
Рейсы авиакомпаний «Ямал» и «Азимут», которые должны были вылететь из Тюмени в Салехард, Ростов-на-Дону и Краснодар, отменены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Изменения в расписании. Отмена рейсов: 21 марта — АК „Ямал“ (YC46/45) Тюмень — Салехард — Тюмень, 22 и 26 марта — АК „Азимут“ (A4233/234) Ростов-на-Дону — Тюмень — Ростов-на-Дону, 23 и 28 марта — АК „Азимут“ (А4333/334) Краснодар — Тюмень — Краснодар», — сообщили URA.RU в тюменском аэропорту Рощино. В авиагавани не стали уточнять причину отмен, посоветовав обратиться по этому вопросу в авиакомпании. URA.RU направило запросы в АК «Ямал» и «Азимут». Как ранее сообщало URA.RU, из-за проведения спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине, ряд российских аэропортов, находящихся в приграничной зоне с соседним государством, приостановил отправку и прием самолетов ради безопасности пассажиров. В настоящее время временные ограничения действуют до 26 марта. Они, в числе прочих, коснулись аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара.