19 марта 2022
18 марта 2022

Владимир Путин назначил нового председателя тюменского суда

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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Председателем Исетского суда назначена Любовь Макарова (архивное фото) Фото:

Председателем Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок назначена Любовь Макарова. Такие данные следуют из указа президента РФ Владимира Путина. Кроме того, должности в судах получили еще два человека.

«Указ президента РФ. Назначить Макарову Любовь Васильевну на должность председателя Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок полномочий», — такие данные приводятся в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, должность зампредседателя Калининского районного суда Тюмени на шесть лет получила Светлана Молокова. А Александра Завьялова назначена судьей Тюменского областного суда.

Ранее URA.RU писало, что председатель Ленинского районного суда Тюмени Сергей Раков заявил о своем желании уйти в отставку. Также в апреле закончится срок полномочий председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько.

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Председателем Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок назначена Любовь Макарова. Такие данные следуют из указа президента РФ Владимира Путина. Кроме того, должности в судах получили еще два человека. «Указ президента РФ. Назначить Макарову Любовь Васильевну на должность председателя Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок полномочий», — такие данные приводятся в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. Кроме того, должность зампредседателя Калининского районного суда Тюмени на шесть лет получила Светлана Молокова. А Александра Завьялова назначена судьей Тюменского областного суда. Ранее URA.RU писало, что председатель Ленинского районного суда Тюмени Сергей Раков заявил о своем желании уйти в отставку. Также в апреле закончится срок полномочий председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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