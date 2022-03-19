Владимир Путин назначил нового председателя тюменского суда

Председателем Исетского суда назначена Любовь Макарова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председателем Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок назначена Любовь Макарова. Такие данные следуют из указа президента РФ Владимира Путина. Кроме того, должности в судах получили еще два человека.

«Указ президента РФ. Назначить Макарову Любовь Васильевну на должность председателя Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок полномочий», — такие данные приводятся в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, должность зампредседателя Калининского районного суда Тюмени на шесть лет получила Светлана Молокова. А Александра Завьялова назначена судьей Тюменского областного суда.

Ранее URA.RU писало, что председатель Ленинского районного суда Тюмени Сергей Раков заявил о своем желании уйти в отставку. Также в апреле закончится срок полномочий председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько.