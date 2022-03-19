Владимир Путин назначил нового председателя тюменского суда

Председателем Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок назначена Любовь Макарова. Такие данные следуют из указа президента РФ Владимира Путина. Кроме того, должности в судах получили еще два человека.
«Указ президента РФ. Назначить Макарову Любовь Васильевну на должность председателя Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок полномочий», — такие данные приводятся в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Кроме того, должность зампредседателя Калининского районного суда Тюмени на шесть лет получила Светлана Молокова. А Александра Завьялова назначена судьей Тюменского областного суда.
Ранее URA.RU писало, что председатель Ленинского районного суда Тюмени Сергей Раков заявил о своем желании уйти в отставку. Также в апреле закончится срок полномочий председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько.
Председателем Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок назначена Любовь Макарова. Такие данные следуют из указа президента РФ Владимира Путина. Кроме того, должности в судах получили еще два человека. «Указ президента РФ. Назначить Макарову Любовь Васильевну на должность председателя Исетского районного суда Тюменской области на шестилетний срок полномочий», — такие данные приводятся в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. Кроме того, должность зампредседателя Калининского районного суда Тюмени на шесть лет получила Светлана Молокова. А Александра Завьялова назначена судьей Тюменского областного суда. Ранее URA.RU писало, что председатель Ленинского районного суда Тюмени Сергей Раков заявил о своем желании уйти в отставку. Также в апреле закончится срок полномочий председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько.