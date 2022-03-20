Пермское «Эхо Москвы» ищет поддержки на федеральном уровне

«Эхо Москвы в Перми» ведет переговоры с тремя федеральными радиостанциями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Радиостанция «Эхо Москвы в Перми», которая с начала 2022 года перешла под контроль администрации губернатора, рассматривает трех партнеров для совместного вещания на федеральном уровне. Это «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM», рассказывает источник URA.RU в политэлитах региона.

«Руководство „Эха Москвы в Перми“ направило коммерческие предложения „Sputnik FM“, „Business FM“ и „Коммерсант FM“. Но ответы пока не получены», — говорит собеседник.

По его словам, самым логичным партнером мог бы стать «Sputnik FM», именно эта радиостанция начала вещание на частоте федерального «Эха Москвы». Однако против такого развития событий якобы выступают сотрудники пермской редакции. «Они опасаются слишком радикальной перемены редакционной политики, потому что „Sputnik FM“ входит в холдинг RT. Как-то странно получается из оппозиционеров сразу переметнуться в противоположный лагерь», — говорит источник. По его словам, край тоже рассчитывал, что «Эхо Москвы в Перми» будет изредка критиковать действия властей, и потому якобы не настаивает на выборе именно этого партнера.

Вероятность принятия предложения со стороны «Business FM» и «Коммерсант FM» источник URA.RU расценивает как низкую. «Им это невыгодно: дополнительные расходы без понятной цели», — говорит он.

Генеральный директор ООО «Паприка» Станислав Шубин («Паприка» является владельцем пермского «Эха») от комментариев отказался. «Сейчас идет поиск сетевого партнера», — подтвердил он. В «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM» на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось по требованию Генпрокуратуры. Радиостанцию ликвидировали. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов оставил должность. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к губернатору Пермского края, отключение от эфира назвало «технической ошибкой». И с 3 марта возобновило местное вещание. «Эхо Москвы в Екатеринбурге» приняло решение выходить под новым названием.

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