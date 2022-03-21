Сын главы «Ростеха» выступил за мир после попадания под санкции

21 марта 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Чемезов младший направит прибыль от продажи вещей с лозунгом «Мир во всем мире» Красному Кресту для оказания гумпомощи Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын главы государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выступил за мир после попадания под санкции. Он выпустил свою линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире» и пообещал направить прибыль от продажи этих вещей Красному Кресту для оказания гумпомощи. «Искусство — спасение, даже в темные времена. Оно помогает стоять на ногах, идти и не сбиваться с пути. Но это все — абстрактные вещи. Пора превратить их в конкретные. Всю прибыль от продажи вещей „Мир во всем мире“ мы отправим в общественную организацию „Красный Крест“ на гуманитарную помощь. Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью», — написал Чемезов-младший на своей странице в Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов в России). Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич прогнозировал Украине голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Он считает, что Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Также он подчеркнул, что в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также российский лидер пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, для того чтобы избежать кровопролития. Эти просьбы не были услышаны, и российская сторона была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сын главы государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выступил за мир после попадания под санкции. Он выпустил свою линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире» и пообещал направить прибыль от продажи этих вещей Красному Кресту для оказания гумпомощи. «Искусство — спасение, даже в темные времена. Оно помогает стоять на ногах, идти и не сбиваться с пути. Но это все — абстрактные вещи. Пора превратить их в конкретные. Всю прибыль от продажи вещей „Мир во всем мире“ мы отправим в общественную организацию „Красный Крест“ на гуманитарную помощь. Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью», — написал Чемезов-младший на своей странице в Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов в России). Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич прогнозировал Украине голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Он считает, что Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Также он подчеркнул, что в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также российский лидер пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, для того чтобы избежать кровопролития. Эти просьбы не были услышаны, и российская сторона была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей.