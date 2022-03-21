Сын главы «Ростеха» выступил за мир после попадания под санкции

Сын главы государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выступил за мир после попадания под санкции. Он выпустил свою линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире» и пообещал направить прибыль от продажи этих вещей Красному Кресту для оказания гумпомощи.
«Искусство — спасение, даже в темные времена. Оно помогает стоять на ногах, идти и не сбиваться с пути. Но это все — абстрактные вещи. Пора превратить их в конкретные. Всю прибыль от продажи вещей „Мир во всем мире“ мы отправим в общественную организацию „Красный Крест“ на гуманитарную помощь. Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью», — написал Чемезов-младший на своей странице в Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов в России).
Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич прогнозировал Украине голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Он считает, что Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Также он подчеркнул, что в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь.
Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также российский лидер пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, для того чтобы избежать кровопролития. Эти просьбы не были услышаны, и российская сторона была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.
Сын главы государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выступил за мир после попадания под санкции. Он выпустил свою линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире» и пообещал направить прибыль от продажи этих вещей Красному Кресту для оказания гумпомощи. «Искусство — спасение, даже в темные времена. Оно помогает стоять на ногах, идти и не сбиваться с пути. Но это все — абстрактные вещи. Пора превратить их в конкретные. Всю прибыль от продажи вещей „Мир во всем мире“ мы отправим в общественную организацию „Красный Крест“ на гуманитарную помощь. Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью», — написал Чемезов-младший на своей странице в Instagram (внесен в реестр запрещенных сайтов в России). Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич прогнозировал Украине голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации, нехватки продовольствия и воды. Он считает, что Еврокомиссия и партнеры расширяют гуманитарную помощь на местах. Также он подчеркнул, что в условиях боевых действий люди могут не получить срочную помощь. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также российский лидер пояснял, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, для того чтобы избежать кровопролития. Эти просьбы не были услышаны, и российская сторона была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные доставляли гуманитарную помощь украинцам. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вооруженные силы Украины перехватывают гуманитарные грузы для жителей.