Спортсмены рассказали, почему Паралимпиада в ХМАО лучше пекинской

21 марта 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Спортсмены поблагодарили поваров, которые готовили блины с клюквой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске (ХМАО) превзошли международный турнир в Пекине по организации, уровню спортивной борьбы и кухне. Такими мнениями с корреспондентами URA.RU поделились спортсмены и представители иностранных делегаций, которые 21 марта уезжают на родину после завершения соревнований. «Пища отличается от того, что было в Китае. Там больше спонсоров, была Кока-Кола, мороженое. Естественно, глаза разбегались и брал все подряд. Здесь же более сытная и правильная еда. Хотел бы выделить одно блюдо — на завтра взял себе блины с клюквой. Тут потрясающая клюква», — рассказал член сборной России по следж-хоккею Станислав Барыкин. С ним согласились члены сборной Таджикистана, которые на кухне отеля познакомились с поварами, которые постарались учесть предпочтения всех сборных. Лыжник Иван Голубков, завоевавший шесть медалей игр паралимпийцев, уточнил, что в ХМАО ему понравился естественный снег, которого не было в Пекине. «Там был искусственный снег, а тут настоящий. Тут когда стреляешь, слышишь как поддерживают. Приятно», — рассказал он. Статья по теме Паралимпиада в Ханты-Мансийске за день переплюнула пекинскую Хоккеист Иван Кузнецов после заключительного матча турнира отметил, что иногда качество игры даже превосходило то, что показали команды, допущенные до Пекина. «Мы ждали этого праздника. Последняя игра получилась такая мощная, агрессивная, красивая. Одна из лучших игр. Даже на Паралимпиаде таких не было», — рассказал он. Иностранные делегации отметили организацию игр. «Организация таких игр за семь-десять дней — сенсация. Такого в истории паралимпийского движения еще не было. По своему опыту скажу: возможно, это лучше, чем при проведении других паралимпийских игр», — заявил генеральный секретарь паралимпийского комитета Таджикистана Абдурауф Алимов. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина для URA.RU отметила, что на в Ханты-Мансийске для нее создали атмосферу, которая помогла выиграть золото. «Было видно, что вокруг нас большой ажиотаж. Спасибо за организацию и подготовку. Испытывала только положительные эмоции, потому что вокруг очень добрые и отзывчивые люди, которые дают просто нереальный заряд энергии. Ощущаешь огромную поддержку. Всем хочется сказать только спасибо», — отметила спортсменка. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир был организован после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске (ХМАО) превзошли международный турнир в Пекине по организации, уровню спортивной борьбы и кухне. Такими мнениями с корреспондентами URA.RU поделились спортсмены и представители иностранных делегаций, которые 21 марта уезжают на родину после завершения соревнований. «Пища отличается от того, что было в Китае. Там больше спонсоров, была Кока-Кола, мороженое. Естественно, глаза разбегались и брал все подряд. Здесь же более сытная и правильная еда. Хотел бы выделить одно блюдо — на завтра взял себе блины с клюквой. Тут потрясающая клюква», — рассказал член сборной России по следж-хоккею Станислав Барыкин. С ним согласились члены сборной Таджикистана, которые на кухне отеля познакомились с поварами, которые постарались учесть предпочтения всех сборных. Лыжник Иван Голубков, завоевавший шесть медалей игр паралимпийцев, уточнил, что в ХМАО ему понравился естественный снег, которого не было в Пекине. «Там был искусственный снег, а тут настоящий. Тут когда стреляешь, слышишь как поддерживают. Приятно», — рассказал он. Хоккеист Иван Кузнецов после заключительного матча турнира отметил, что иногда качество игры даже превосходило то, что показали команды, допущенные до Пекина. «Мы ждали этого праздника. Последняя игра получилась такая мощная, агрессивная, красивая. Одна из лучших игр. Даже на Паралимпиаде таких не было», — рассказал он. Иностранные делегации отметили организацию игр. «Организация таких игр за семь-десять дней — сенсация. Такого в истории паралимпийского движения еще не было. По своему опыту скажу: возможно, это лучше, чем при проведении других паралимпийских игр», — заявил генеральный секретарь паралимпийского комитета Таджикистана Абдурауф Алимов. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина для URA.RU отметила, что на в Ханты-Мансийске для нее создали атмосферу, которая помогла выиграть золото. «Было видно, что вокруг нас большой ажиотаж. Спасибо за организацию и подготовку. Испытывала только положительные эмоции, потому что вокруг очень добрые и отзывчивые люди, которые дают просто нереальный заряд энергии. Ощущаешь огромную поддержку. Всем хочется сказать только спасибо», — отметила спортсменка. В Играх в Ханты-Мансийске участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир был организован после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах ввели многие мировые спортивные ассоциации и федерации.