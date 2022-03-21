В РПЦ признали подлинность царских останков

21 марта 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

РПЦ собрала «достаточные доказательства» подлинности останков императора Николая II Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге Русская православная церковь (РПЦ) обладает достаточными доказательствами того, что останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат семье императора Николая II и членам его семьи. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев). «У нас есть достаточные и очевидные доказательства того, что „екатеринбургские останки“ являются подлинными останками членов царской семьи. <…> Мне кажется, что аргументы в пользу подлинности „екатеринбургских останков“ значительно перевешивает те аргументы, которые могли бы быть выдвинуты против», — рассказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Митрополит заметил, что последнее слово в любом случае остается за Архиерейским собором — только его решением может быть провозглашена подлинность останков: «И мы не можем как-либо влиять на архиереев, кроме как представляя им информацию, которая есть в нашем распоряжении». По словам Алфеева, было проведено достаточное количество экспертиз, чтобы у РПЦ были основания считать останки настоящими. URA.RU подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, убитых в Екатеринбурге в начале XX века. Летом 2017 года стало известно, что РПЦ может подтвердить, что скелеты, найденные в урочище Поросенков Лог, принадлежат Романовым. Летом 2018 года, в канун 100-летия гибели Николая II и членов его семьи, СК РФ заявил о подлинности останков, обнародовав результаты экспертиз. Однако позиция РПЦ долгое время оставалась выжидательной, пока в начале 2022 года церковь не выразила готовность признать достоверность останков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Русская православная церковь (РПЦ) обладает достаточными доказательствами того, что останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат семье императора Николая II и членам его семьи. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев). «У нас есть достаточные и очевидные доказательства того, что „екатеринбургские останки“ являются подлинными останками членов царской семьи. <…> Мне кажется, что аргументы в пользу подлинности „екатеринбургских останков“ значительно перевешивает те аргументы, которые могли бы быть выдвинуты против», — рассказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Митрополит заметил, что последнее слово в любом случае остается за Архиерейским собором — только его решением может быть провозглашена подлинность останков: «И мы не можем как-либо влиять на архиереев, кроме как представляя им информацию, которая есть в нашем распоряжении». По словам Алфеева, было проведено достаточное количество экспертиз, чтобы у РПЦ были основания считать останки настоящими. URA.RU подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, убитых в Екатеринбурге в начале XX века. Летом 2017 года стало известно, что РПЦ может подтвердить, что скелеты, найденные в урочище Поросенков Лог, принадлежат Романовым. Летом 2018 года, в канун 100-летия гибели Николая II и членов его семьи, СК РФ заявил о подлинности останков, обнародовав результаты экспертиз. Однако позиция РПЦ долгое время оставалась выжидательной, пока в начале 2022 года церковь не выразила готовность признать достоверность останков.