В РПЦ готовы признать подлинность царских останков

Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге

В Русской православной церкви (РПЦ) не осталось сомнений в подлинности останков императора Николая II и членов его семьи. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Григорий Алфеев). По его словам, решение о подлинности произойдет в мае 2022 года.

«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков, но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви. Решение о подлинности останков должен сделать Архиерейский собор, который запланировано провести в мае 2022 года», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Также митрополит объяснил, что последует после признания подлинности останков. «Если мы признаем екатеринбургские останки останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение», — подытожил он.

URA.RU подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, убитых в Екатеринбурге в начале XX века. Летом 2017 года стало известно, что РПЦ может подтвердить, что скелеты, найденные в урочище Поросенков Лог, принадлежат Романовым. Летом 2018 года, в канун 100-летия гибели Николая II и членов его семьи, СК выступил с заявлением о подлинности останков, обнародовав результаты экспертиз. Однако позиция РПЦ по-прежнему остается выжидательной. В декабре 2020 года глава екатеринбургской митрополии Евгений Кульберг заявил, что останки царской семьи будут признаны, если у церкви не будет никаких сомнений в их подлинности.

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