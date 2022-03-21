Президент РФ проведет встречу с главой ЯНАО

21 марта 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретится губернатором ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 марта, встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. «Публичной будет одна встреча с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым», — поделился с журналистами Песков планами Путина. О чем пойдет речь на данный момент неизвестно. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Ямала резко отменил все запланированные дела и потребовал от подчиненных предоставить ему всю информацию о деятельности властей по различным направлениям. Инсайдеры предполагали, что Артюхов готовится к встрече с кем-то из высшего руководства страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 марта, встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. «Публичной будет одна встреча с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым», — поделился с журналистами Песков планами Путина. О чем пойдет речь на данный момент неизвестно. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Ямала резко отменил все запланированные дела и потребовал от подчиненных предоставить ему всю информацию о деятельности властей по различным направлениям. Инсайдеры предполагали, что Артюхов готовится к встрече с кем-то из высшего руководства страны.