Президент РФ проведет встречу с главой ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 марта, встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
«Публичной будет одна встреча с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым», — поделился с журналистами Песков планами Путина. О чем пойдет речь на данный момент неизвестно.
В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Ямала резко отменил все запланированные дела и потребовал от подчиненных предоставить ему всю информацию о деятельности властей по различным направлениям. Инсайдеры предполагали, что Артюхов готовится к встрече с кем-то из высшего руководства страны.
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 марта, встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. «Публичной будет одна встреча с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым», — поделился с журналистами Песков планами Путина. О чем пойдет речь на данный момент неизвестно. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Ямала резко отменил все запланированные дела и потребовал от подчиненных предоставить ему всю информацию о деятельности властей по различным направлениям. Инсайдеры предполагали, что Артюхов готовится к встрече с кем-то из высшего руководства страны.