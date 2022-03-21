Президент РФ проведет встречу с главой ЯНАО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин встретится губернатором ЯНАО Фото:

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 марта, встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

«Публичной будет одна встреча с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым», — поделился с журналистами Песков планами Путина. О чем пойдет речь на данный момент неизвестно.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Ямала резко отменил все запланированные дела и потребовал от подчиненных предоставить ему всю информацию о деятельности властей по различным направлениям. Инсайдеры предполагали, что Артюхов готовится к встрече с кем-то из высшего руководства страны.

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Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 марта, встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. «Публичной будет одна встреча с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым», — поделился с журналистами Песков планами Путина. О чем пойдет речь на данный момент неизвестно. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Ямала резко отменил все запланированные дела и потребовал от подчиненных предоставить ему всю информацию о деятельности властей по различным направлениям. Инсайдеры предполагали, что Артюхов готовится к встрече с кем-то из высшего руководства страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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