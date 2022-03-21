Производитель сахара гарантировал отсутствие дефицита в России

21 марта 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Россия может полностью обеспечить себя сахаром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России не будет дефицита сахара, так как обеспечить себя этим продуктом на 100% страна может самостоятельно. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель генерального директора крупнейшего в России производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» Вадим Ерыжинский. «У нас импортозамещение по сахару — 100%, то есть мы полностью обеспечиваем себя этим продуктом. Производство распределено по разным субъектам, в основам это центральный округ — Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая область, Краснодарский, Ставропольский край. Если бы не было искусственно созданного ажиотажа, нам бы даже не пришлось сырец (сырье для производства сахара песка, рафинада — прим. URARU) перерабатывать», — объяснил Вадим Ерыжинский. Спикер добавил, что в случае необходимости производители увеличат объемы производства. «Проблем с сахаром не должно быть. Если надо будет, мы привезем дополнительный объем сырца, переработаем, но этого бы не понадобилось, если бы не ажиотаж на спрос. Сейчас все купят, потом полгода покупать не будут», — заявил Ерыжинский. Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. По данным ФАС, отсутствие продукта на полках магазинов в ряде регионов было связано с ажиотажным спросом, который подогревался недобросовестными организациями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России не будет дефицита сахара, так как обеспечить себя этим продуктом на 100% страна может самостоятельно. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель генерального директора крупнейшего в России производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» Вадим Ерыжинский. «У нас импортозамещение по сахару — 100%, то есть мы полностью обеспечиваем себя этим продуктом. Производство распределено по разным субъектам, в основам это центральный округ — Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая область, Краснодарский, Ставропольский край. Если бы не было искусственно созданного ажиотажа, нам бы даже не пришлось сырец (сырье для производства сахара песка, рафинада — прим. URARU) перерабатывать», — объяснил Вадим Ерыжинский. Спикер добавил, что в случае необходимости производители увеличат объемы производства. «Проблем с сахаром не должно быть. Если надо будет, мы привезем дополнительный объем сырца, переработаем, но этого бы не понадобилось, если бы не ажиотаж на спрос. Сейчас все купят, потом полгода покупать не будут», — заявил Ерыжинский. Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. По данным ФАС, отсутствие продукта на полках магазинов в ряде регионов было связано с ажиотажным спросом, который подогревался недобросовестными организациями.