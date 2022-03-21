В правительстве успокоили россиян, испугавшихся дефицита сахара 21 марта 2022 в 16:40 Размер текста - 17 + Россия полностью обеспечивает себя сахаром и гречкой, заявила Виктория Абрамченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России достаточный запас сахара и гречки для обеспечения внутреннего спроса. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром и гречкой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала Абрамченко. Ранее паникеры начали массово скупать сахар и гречку, из-за чего на эти товары резко выросли цены. В Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит этих товаров. Аналогичное заявление сделали в Минсельхозе. На фоне паники Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России достаточный запас сахара и гречки для обеспечения внутреннего спроса. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром и гречкой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала Абрамченко. Ранее паникеры начали массово скупать сахар и гречку, из-за чего на эти товары резко выросли цены. В Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит этих товаров. Аналогичное заявление сделали в Минсельхозе. На фоне паники Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям