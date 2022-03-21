В правительстве успокоили россиян, испугавшихся дефицита сахара

В России достаточный запас сахара и гречки для обеспечения внутреннего спроса. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».
«Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром и гречкой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала Абрамченко.
Ранее паникеры начали массово скупать сахар и гречку, из-за чего на эти товары резко выросли цены. В Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит этих товаров. Аналогичное заявление сделали в Минсельхозе. На фоне паники Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины.
В России достаточный запас сахара и гречки для обеспечения внутреннего спроса. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром и гречкой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала Абрамченко. Ранее паникеры начали массово скупать сахар и гречку, из-за чего на эти товары резко выросли цены. В Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит этих товаров. Аналогичное заявление сделали в Минсельхозе. На фоне паники Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины.