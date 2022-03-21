В правительстве успокоили россиян, испугавшихся дефицита сахара

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, текслер алексей, абрамченко виктория
Россия полностью обеспечивает себя сахаром и гречкой, заявила Виктория Абрамченко Фото:

В России достаточный запас сахара и гречки для обеспечения внутреннего спроса. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».

«Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром и гречкой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала Абрамченко.

Ранее паникеры начали массово скупать сахар и гречку, из-за чего на эти товары резко выросли цены. В Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит этих товаров. Аналогичное заявление сделали в Минсельхозе. На фоне паники Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины.

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В России достаточный запас сахара и гречки для обеспечения внутреннего спроса. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Хочу сейчас успокоить наших граждан. Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром и гречкой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары, их хватит на всех. Запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала Абрамченко. Ранее паникеры начали массово скупать сахар и гречку, из-за чего на эти товары резко выросли цены. В Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит этих товаров. Аналогичное заявление сделали в Минсельхозе. На фоне паники Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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