В троллейбусах Екатеринбурга начали экономить на размерах билетов

В «Гортранс» такой шаг назвали экспериментом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В троллейбусах Екатеринбурга стали выдавать проездные билеты почти в два раза меньше, чем выдавались ранее. Об этом URA.RU рассказали читатели, информация была подтверждена начальником профильной службы в «Гортрансе» Андреем Ившиным.

«Размер билетов действительно уменьшился. Мы проводим такой эксперимент, в котором участвует Октябрьское троллейбусное депо», — рассказал Ившин.

Уточняется, что такой шаг был предпринят в связи с подорожанием чековой ленты. «Расходный материал подорожал, мы решили попробовать сократить размер и отследить насколько так выгоднее», — делится Андрей Ившин.

Ранее стало известно, что в России на фоне санкций в ответ на специальную операцию России по освобождению жителей Донбасса от геноцида выросла стоимость обыкновенной белой офисной бумаги. Производители это обосновывают тем, что подорожала стоимость отбеливающего сырья, которое поставляется из Европы. В связи с резким подорожанием в одном из магазинов Екатеринбурга быстро отреагировали на возможные приступы паники — там ввели запрет на покупку более чем одной пачки в одни руки.

Цель санкций, исходя из заявлений западных лидеров, заключается в причинении максимального вреда экономике РФ, а также ее гуманитарным и социальным сферам. В Кремле считают, что такие действия представляют собой агрессию, направленную на ухудшение жизней миллионов россиян.

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