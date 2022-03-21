В Госдуме рассмотрят выход РФ из Всемирной торговой организации

21 марта 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

В Государственной думе РФ рассмотрят выход России из Всемирной торговой организации. Соответствующее предложение внесла партия «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил ее лидер Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Предлагаю срочно покинуть „стройные ряды“ Всемирной торговой организации. Для этого законодателям нужно денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению о вступлении в ВТО. Законопроект по данному вопросу наша партия сегодня внесла на рассмотрение в Госдуму», — написал Сергей Миронов. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Конгрессе США предложили заморозить членство России в ВТО и прекратить с РФ «нормальные торговые отношения». В МИД России заявили, что готовы оспорить торговые ограничения в ВТО, так как они нарушают правила и нормы организации, пишет RT.