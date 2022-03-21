В Госдуме рассмотрят выход РФ из Всемирной торговой организации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Россия должна срочно покинуть ВТО, считает Сергей Миронов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Государственной думе РФ рассмотрят выход России из Всемирной торговой организации. Соответствующее предложение внесла партия «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил ее лидер Сергей Миронов в своем telegram-канале.

«Предлагаю срочно покинуть „стройные ряды“ Всемирной торговой организации. Для этого законодателям нужно денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению о вступлении в ВТО. Законопроект по данному вопросу наша партия сегодня внесла на рассмотрение в Госдуму», — написал Сергей Миронов.

Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Конгрессе США предложили заморозить членство России в ВТО и прекратить с РФ «нормальные торговые отношения». В МИД России заявили, что готовы оспорить торговые ограничения в ВТО, так как они нарушают правила и нормы организации, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Государственной думе РФ рассмотрят выход России из Всемирной торговой организации. Соответствующее предложение внесла партия «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщил ее лидер Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Предлагаю срочно покинуть „стройные ряды“ Всемирной торговой организации. Для этого законодателям нужно денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению о вступлении в ВТО. Законопроект по данному вопросу наша партия сегодня внесла на рассмотрение в Госдуму», — написал Сергей Миронов. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Конгрессе США предложили заморозить членство России в ВТО и прекратить с РФ «нормальные торговые отношения». В МИД России заявили, что готовы оспорить торговые ограничения в ВТО, так как они нарушают правила и нормы организации, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...