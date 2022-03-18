В США предложили прекратить «нормальные торговые отношения» с РФ

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Законопроект пока не вступил в силу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановлении «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Теперь его должен одобрить Сенат Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

В случае принятия законопроекта США сможет устанавливать для России и Белоруссии более высокие пошлины, чем для других стран, которые являются членами Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, впоследствии возможна заморозка участия России в ВТО и приостановка вступления в организацию Белоруссии.

Такие меры, если их примут, будут действительны до 1 января 2024 года. При этом президент США Джо Байден сможет восстановить нормальные отношения с двумя странами, если они «прекратят свои агрессивные действия» по отношению к Украине, а также выполнят определенные условия, изложено в пояснительном документе к законопроекте.

Посольство России в США пообещало ввести ответные санкции в связи с новыми ограничениями США против официальных представителей России. Ранее Америка ввела санкции в отношении 15 физлиц из России и Белоруссии. 11 марта Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против РФ из-за начавшейся на Украине военной спецоперации России.

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановлении «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Теперь его должен одобрить Сенат Конгресса США. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа. В случае принятия законопроекта США сможет устанавливать для России и Белоруссии более высокие пошлины, чем для других стран, которые являются членами Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, впоследствии возможна заморозка участия России в ВТО и приостановка вступления в организацию Белоруссии. Такие меры, если их примут, будут действительны до 1 января 2024 года. При этом президент США Джо Байден сможет восстановить нормальные отношения с двумя странами, если они «прекратят свои агрессивные действия» по отношению к Украине, а также выполнят определенные условия, изложено в пояснительном документе к законопроекте. Посольство России в США пообещало ввести ответные санкции в связи с новыми ограничениями США против официальных представителей России. Ранее Америка ввела санкции в отношении 15 физлиц из России и Белоруссии. 11 марта Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против РФ из-за начавшейся на Украине военной спецоперации России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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