18 марта 2022

В ЯНАО начнут выпускать отечественную «Кока-Колу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кока-кола. Курган, кока-кола, coca-cola
Завод «Арктическая вода» начнет производить отечественную «Кока-Колу» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию американской газированной воды Coca-Cola. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки лимонадов. В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами: „Кока-кола“, „Тархун“, „Байкал“, „Крем-сода“. Основная задача — сохранить высокое качество, параллельно наращивая объемы производства», — говорится на сайте правительства.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Из-за санкций иностранные компании начали массово покидать российский рынок. В частности компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России.

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Ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию американской газированной воды Coca-Cola. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки лимонадов. В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами: „Кока-кола“, „Тархун“, „Байкал“, „Крем-сода“. Основная задача — сохранить высокое качество, параллельно наращивая объемы производства», — говорится на сайте правительства. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Из-за санкций иностранные компании начали массово покидать российский рынок. В частности компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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