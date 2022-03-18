В ЯНАО начнут выпускать отечественную «Кока-Колу»

Завод «Арктическая вода» начнет производить отечественную «Кока-Колу» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную версию американской газированной воды Coca-Cola. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки лимонадов. В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами: „Кока-кола“, „Тархун“, „Байкал“, „Крем-сода“. Основная задача — сохранить высокое качество, параллельно наращивая объемы производства», — говорится на сайте правительства.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Из-за санкций иностранные компании начали массово покидать российский рынок. В частности компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России.