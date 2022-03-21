СК возбудил уголовное дело против украинского журналиста Гордона

21 марта 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Следственный комитет обвинил Дмитрий Гордона в возбуждение ненависти по признаку национальности и распространении фейков Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его обвиняют по трем статьям. «Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. „б“ ч. 2 ст. 282, п. „а“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — передает РИА «Новости» сообщение СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил проверить высказывания Гордона. Он призывал к насилию в отношении российских властей и военных, а также к использованию ядерного оружия против России. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что это является кульминацией курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной для США. Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его обвиняют по трем статьям. «Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. „б“ ч. 2 ст. 282, п. „а“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — передает РИА «Новости» сообщение СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил проверить высказывания Гордона. Он призывал к насилию в отношении российских властей и военных, а также к использованию ядерного оружия против России. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что это является кульминацией курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной для США. Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России.