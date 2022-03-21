Кремль: Зеленский не готов ко встрече с Путиным

21 марта 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после того, как представители стран на переговорах достигнут договоренностей, которые нужно будет утвердить на высшем уровне. Пока этого не произошло. При этом Россия «показывает гораздо больший настрой действовать быстро и содержательно, чем Украина», заявил на конференц-колле 21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу: провести и согласовать результаты переговоров. Пока существенного продвижения не обеспечено. Им [президентам] нечего фиксировать — нет конкретных договоренностей», — сказал Песков. При этом он обратил внимание, что Россия «показывает гораздо больший настрой действовать быстро и содержательно, чем Украина». Россия и Украина провели уже несколько раундов переговоров. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сторонам удалось согласовать режим прекращения огня на время открытия гуманитарных коридоров. Одновременно Зеленский заявляет о желании встретиться с Путиным. Однако в Кремле выступают за предметный разговор. Путин 24 февраля объявил о спецоперации на Украине. Как он объяснил, Россия вынуждена была пойти на это, чтобы прекратить восьмилетнюю войну и геноцид на Донбассе. Путин заявил, что спецоперация закончится, когда Украина признает Крым российским, независимость ЛНР и ДНР, а также получит нейтральный военный статус.