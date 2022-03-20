Зеленский: неудача в переговорах с Путиным грозит третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудачные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в ходе интервью американскому телеканалу CNN. При этом президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам с российским лидером.
«Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — заявил Владимир Зеленский в интервью CNN.
Он сообщил, что ждал переговоров с Путиным в течение последних двух лет. По его мнению, без личной встречи с президентом РФ не удастся прекратить конфликт на Украине. Зеленский настоял на том, чтобы провести переговоры «без промедления». По его словам, основные приоритеты Киева — это окончание конфликта на Украине, получение гарантий безопасности, сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности.
Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудачные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в ходе интервью американскому телеканалу CNN. При этом президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам с российским лидером. «Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — заявил Владимир Зеленский в интервью CNN. Он сообщил, что ждал переговоров с Путиным в течение последних двух лет. По его мнению, без личной встречи с президентом РФ не удастся прекратить конфликт на Украине. Зеленский настоял на том, чтобы провести переговоры «без промедления». По его словам, основные приоритеты Киева — это окончание конфликта на Украине, получение гарантий безопасности, сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности. Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.