Зеленский: неудача в переговорах с Путиным грозит третьей мировой

20 марта 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский настоял на том, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным без промедления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудачные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в ходе интервью американскому телеканалу CNN. При этом президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам с российским лидером. «Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — заявил Владимир Зеленский в интервью CNN. Он сообщил, что ждал переговоров с Путиным в течение последних двух лет. По его мнению, без личной встречи с президентом РФ не удастся прекратить конфликт на Украине. Зеленский настоял на том, чтобы провести переговоры «без промедления». По его словам, основные приоритеты Киева — это окончание конфликта на Украине, получение гарантий безопасности, сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности. Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудачные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил в ходе интервью американскому телеканалу CNN. При этом президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам с российским лидером. «Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — заявил Владимир Зеленский в интервью CNN. Он сообщил, что ждал переговоров с Путиным в течение последних двух лет. По его мнению, без личной встречи с президентом РФ не удастся прекратить конфликт на Украине. Зеленский настоял на том, чтобы провести переговоры «без промедления». По его словам, основные приоритеты Киева — это окончание конфликта на Украине, получение гарантий безопасности, сохранение суверенитета и восстановление территориальной целостности. Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.