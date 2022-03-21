Советник президента: Байден хочет избежать войны с РФ любой ценой

22 марта 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Советник президента США: мы хотим избежать войну с Россией Фото: Andrew Harnik AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден не хочет воевать с Россией и желает избежать конфликт любой ценой. Об этом заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер. «Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию. Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией», — сообщила Нойбергер на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости». Кроме того, на пресс-конференции обсуждался вопрос российских кибератак на американские критические структуры. Энн Нойбергер заявила, что Америка ответит на кибератаки, если будет доказана причастность России. Заявления США о том, что они не хотят воевать с Россией, ложны. Так, например, Америка не раз предоставляла Киеву военную помощь во время военной спецоперации России на Украине. Так, например, представитель Пентагона сообщил, что, несмотря на невозможность доставки груза по воздуху, Украина продолжала получать военный груз от США и других стран. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен дал разрешение странам НАТО поставлять Украине истребители. 26 февраля в Пентагоне пообещали оказать денежную поддержку Киеву в размере до 350 млн долларов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден не хочет воевать с Россией и желает избежать конфликт любой ценой. Об этом заявила советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер. «Нами движет желание президента избежать войну любой ценой, вложиться в дипломатию. Президент ясно дал понять: мы не ищем конфликта с Россией», — сообщила Нойбергер на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости». Кроме того, на пресс-конференции обсуждался вопрос российских кибератак на американские критические структуры. Энн Нойбергер заявила, что Америка ответит на кибератаки, если будет доказана причастность России. Заявления США о том, что они не хотят воевать с Россией, ложны. Так, например, Америка не раз предоставляла Киеву военную помощь во время военной спецоперации России на Украине. Так, например, представитель Пентагона сообщил, что, несмотря на невозможность доставки груза по воздуху, Украина продолжала получать военный груз от США и других стран. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен дал разрешение странам НАТО поставлять Украине истребители. 26 февраля в Пентагоне пообещали оказать денежную поддержку Киеву в размере до 350 млн долларов.