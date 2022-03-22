Байден раскрыл, чем Путин ответит США на санкции

Джо Байден предположил, что Владимир Путин ответит на санкции кибератаками Фото: Evan Vucci AP/TASS

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство США считает, что Россия устроит кибератаки на страну из-за введенных ранее санкций. Соответствующую информацию американский лидер Джо Байден озвучил во время круглого стола с представителями бизнеса.

«В ответ на антироссийские санкции Москва может устроить кибератаки. Владимир Путин не ожидал, что западные страны будут едины в принимаемых против России санкционных мерах. Нам следует с осторожностью ждать того, что последует. Наиболее вероятно, что он использует кибератаки», — сказал Байден во время выступления, трансляция которого размещена в Twitter.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как российские власти объявили о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Ограничения коснулись как экономического, так и банковского сектора. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.

На совещании 16 марта глава государства отметил, что несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты.

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