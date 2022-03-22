The Atlantic: энергосферу США ждет крах после запрета нефти из РФ

Энергобезопасность США после запрета на импорт российской нефти ждет крах, пишут западные СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Впервые за много лет у США нет плана того, как сохранить энергетическую безопасность в условиях геополитического кризиса. Об этом написал обозреватель Робинсон Мейер для американского издания The Atlantic. Причиной стал запрет на импорт российской нефти.

«Энергобезопасность после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Цены на бензин в США быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Политика чистой энергии тоже провалилась, ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость США от нефти, так и не было принято», — сообщает The Atlantic.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Причиной для новых ограничений против России стала операция на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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