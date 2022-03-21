21 марта 2022
18 марта 2022

Граждане Израиля решили переехать в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
Десятки иностранцев, среди которых граждане Израиля, подали заявления на переезд в Курган Фото:

Более 60 иностранных граждан получили согласие на переселение в Курган по итогам 2021 года. Среди них были, в том числе, граждане Израиля, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В прошлом году 64 претендента, выразившие желание переселиться для постоянного проживания в Курган для работы или получения образования, получили согласование. Переселиться в Курган в основном пожелали граждане Казахстана, а также Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Израиля», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

По данным городских властей, средний возраст претендентов на участие в программе составляет 33 года. Высшее образование имеют 31 человек, среднее специальное — 23 человека, остальные претенденты имеют основное или полное общее образование. Вместе с ними в Курган переедут 65 членов семей, в том числе дети школьного и дошкольного возраста. Вопросы с жильем все заявители готовы решать самостоятельно. Некоторые из них уже живут в Кургане.

С начала года согласовано еще восемь заявлений на переезд в Курган от граждан Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Вместе с этими заявителями готовы переехать шесть членов семей. Выдача разрешений на переезд осуществляется по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

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Более 60 иностранных граждан получили согласие на переселение в Курган по итогам 2021 года. Среди них были, в том числе, граждане Израиля, сообщает пресс-служба городской администрации. «В прошлом году 64 претендента, выразившие желание переселиться для постоянного проживания в Курган для работы или получения образования, получили согласование. Переселиться в Курган в основном пожелали граждане Казахстана, а также Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Израиля», — говорится в сообщении на сайте мэрии. По данным городских властей, средний возраст претендентов на участие в программе составляет 33 года. Высшее образование имеют 31 человек, среднее специальное — 23 человека, остальные претенденты имеют основное или полное общее образование. Вместе с ними в Курган переедут 65 членов семей, в том числе дети школьного и дошкольного возраста. Вопросы с жильем все заявители готовы решать самостоятельно. Некоторые из них уже живут в Кургане. С начала года согласовано еще восемь заявлений на переезд в Курган от граждан Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Вместе с этими заявителями готовы переехать шесть членов семей. Выдача разрешений на переезд осуществляется по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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