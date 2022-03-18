Один из самых доступных продуктов в ЯНАО резко вырос в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Крупнейшие сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» в ЯНАО резко подняли стоимость на лапшу быстрого приготовления. Об этом сообщают читатели URA.RU, которые столкнулись с проблемой лично.

«Еще пару дней назад в Новом Уренгое в „Пятерочке“ „Доширак“ стоил 50 рублей, а сегодня уже 65! Это же один из самых доступных продуктов был. Я лучше пачку макарон куплю, чем эту гадость за такие деньги», — рассказал Сергей.

С такой же проблемой столкнулись и жители Ноябрьска в магазине «Магнит». «Здравствуйте! Обычный „Роллтон“ теперь стоит 75 рублей! Зарплаты не поднимают, а цены на продукты просто взлетели! Как питаться то по-человечески, если даже эта еда столько стоит?» — написал анонимный пользователь в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск» в соцсети «Вконтакте».

Агентство попыталось выяснить причину такого резкого роста цен на продукт, который раньше был одним из самых доступных. Однако на звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка» не ответили. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя не могли купить сахар в супермаркете «Пятерочка». Сотрудники магазина прятали сахар от покупателей и не выставляли товар на прилавки.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене.

Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал .

Магазин «Магнит» в Ноябрьске Фото взято из соцсетей

Магазин «Пятерочка» Новый Уренгой Читатель агентства

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