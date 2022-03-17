Магазины в ЯНАО вдвое увеличили ценник на детское питание

Детское питание в ЯНАО сильно подорожало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазине «Детский мир» в Салехарде завысили ценник на детское питание в два раза. Об этом URA.RU рассказала мама, столкнувшаяся с проблемой.

«Детское питание Nutrilon стало стоить 4400 рублей. Раньше в два раза дешевле покупали. Причем такая картина наблюдается во всех магазинах. Подгузники марки Pampers раньше 800 рублей стоили, теперь 1300. Причем продавец в магазине у дома предупредил, что планируется еще повышение цен на этот товар», — рассказывает девушка.

Оперативно получить комментарий в ямальском управлении федеральной антимонопольной службы не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее сообщалось, что спекулянты резко подняли цены на продукты в частных магазинах в Харпе. Сахар у них стоит 120—150 рублей.

Антироссийские санкции, которые вводятся странами Запада, ударили по рядовым гражданам РФ. Такая политика Евросоюза и США стала ответом на спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины. С рынка РФ ушли многие бренды, а на оставшиеся сильно поднялся ценник.

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