В Госдуме допустили возможность референдума в Одессе

В Госдуме выступили за проведение референдумов в южных областях Украины, включая Одессу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В случае, если жители южных областей Украины выступят за проведение референдума на территории их регионов, то Россия пойдет им на встречу. С таким мнением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Конечно, это должны решать жители южных областей Украины. Прежде всего, имею в виду Запорожье, Херсонскую, Николаевскую области и Одессу. Одесса, как и Севастополь, это символы государства российского и истории. На мой взгляд, все идет к тому, что референдумы будут проведены, нужно просто создать соответствующие условия», — сообщает слова Лугового «Говорит Москва».

Политик отметил, что население южных городов Украины достаточно спокойно воспринимает приход туда российских вооруженных сил. «Давить, конечно, не надо, но возможность такого рода людям обеспечить надо. Я за то, чтобы были проведены эти референдумы», — отметил он.

Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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