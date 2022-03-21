Власти ЯНАО подсчитали, сколько беженцев прибыло к ним из Украины

Беженцы из Украины добирались в ЯНАО самостоятельно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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С начала спецоперации на Украине в ЯНАО прибыли десятки беженцев. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, эвакуированные приехали самостоятельно и поселились у родственников.

«В период с 23 февраля по 19 марта на Ямал прибыли 36 человек из Украины — это те люди, которые приехали самостоятельно к родственникам и близким, проживающим в округе», — сообщили в департаменте.

В ЯНАО было организованно два пункта долговременного размещения для эвакуированных граждан с территории ДНР и ЛНР. Они находятся в Ноябрьске и Новом Уренгое, и на данный момент никто в них не проживает, поскольку централизованного прибытия вынужденных переселенцев в округ еще не было.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Действия российских военных на территории Украины вынужденные — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида, проводимого Киевом.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация является кульминацией западного курса, начатого в 90-х. Сейчас, по его мнению, Россия имеет свои интересы в этом мире. Спецоперация ведется как образец военных действий нового поколения, в приоритете которых — сохранение жизни мирных граждан Украины. ВСУ, в свою очередь, препятствует открытию гуманитарных коридоров для беженцев, а также использует их при отступлении в качестве живого щита.

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