Два города в ЯНАО подготовились к приему беженцев с Украины

Беженцев с Украины разместят в Ноябрьске и Новом Уренгое Фото: Карина Ванеш © URA.RU

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Власти ЯНАО определили города, в которых подготовят пункты долговременного пребывания беженцев из ДНР и ЛНР. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, эвакуированные граждане Украины будут направлены в Ноябрьск и Новый Уренгой.

«В рамках подготовки к приему определены два пункта долговременного пребывания граждан в Ноябрьске и мкр Коротчаево г. Новый Уренгой со всеми необходимыми удобствами», — сообщила URA.RU пресс-служба правительства ЯНАО.

Как добавили в пресс-службе, на данный момент массовая эвакуация беженцев на территорию округа не проводится. Эвакуированных направляют в регионы юго-западной и центральной частей России.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация города Губкинский (ЯНАО) предоставит временное жилье для беженцев в маневренном фонде. В квартирах фонда может расположиться 51 человек. Помимо этого, правительство ЯНАО заявило, что готово принять на территории округа эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации, которая должна завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, начавшиеся в 2014 году. Помимо этого, цель операции — провести демилитаризацию Украины. Как подчеркнул глава государства — Россия не будет оккупировать Украину. На данный момент угроза вторжения в республики устранена.

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