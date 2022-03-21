Сенатор от ХМАО предложил провести альтернативную Сурдлимпиаду

Югорский сенатор Эдуард Исаков считает, что Сурдлимпиаду надо провести в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорский сенатор Эдуард Исаков призвал провести альтернативные Сурдлимпийские игры для российских и белорусских спортсменов. Это предложение он аргументировал тем, что обе национальные сборные были не допущены к участию в Сурдлимпиаде, которая должна состояться в мае в Бразилии.

«Только провели с большим успехом в Ханты-Мансийске Альтернативные паралимпийские игры — Зимние Игры Паралимпицев „Мы Вместе. Спорт“, как пришли известия, что и наших сурдлимпийцев отстраняют от международных стартов, благодаря усилиям МОК. Это какой-то сюр. А это значит, что наши глухие и слабослышащие атлеты, наряду с белорусами, в текущем году не примут участия в чемпионатах мира и Европы по спорту глухих, а также в главных стартах четырехлетия — XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии. Это беспрецедентная травля российских атлетов с инвалидностью в мировой истории, но ничего…», — написал у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» Исаков.

Он предложил провести летние альтернативные Сурдлимипийские игры для российских и белорусских атлетов. У Югры уже был опыт проведения зимних Сурдлимпийских игр, но для летних стартов сенатор предложил бы другой российский регион. «В летней Сурдлимпиаде есть такая дисциплина, как гольф, у нас поля нет. Там, вообще, намного больше спортивных дисциплин и наш регион все-таки больше для зимних видов спорта», — прокомментировал Исаков в разговоре с журналистом агентства.

URA.RU ранее сообщало, что в ХМАО завершилась зимняя Паралимпиада. В ней участвовали спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Соревнования были организованы после отстранения 3 марта российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, целью которой, по заявлению президента России Владимира Путина, является прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. После завершения соревнований, появилась предложение сделать этот турнир традиционным.

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