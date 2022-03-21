Жителю Екатеринбурга отказали в покупке смартфона из-за санкций

Смартфон купить можно, но по новой более дорогой цене Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жителю Екатеринбурга отказались продавать смартфон Samsung по старой цене. На условиях анонимности он рассказал URA.RU, что оплатил предзаказ в интернет-магазине МТС, но после изменения курса валют в магазине отказались вручать ему товар, вернув средства.

«До начала спецоперации оформил предзаказ на смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra с наушниками в подарок в магазине МТС за 87500 рублей. Спустя время, на фоне всего происходящего, смартфоны начали завозить в магазины, но продавались они уже почти в два раза дороже, за 124990. Соответственно, по новой цене купить можно, по старой цене получить их нельзя», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в итоге магазин вернул ему деньги за телефон, оформленный по предзаказу. «Когда потребитель оплатил заказ, а продавец выслал чек, договор купли-продажи считается заключенным и подлежит исполнению. Если заказ совершен через интернет, продавец обязан передать потребителю заказанный товар, даже если он не оплачен», — сообщили корреспонденту URA.RU в региональном Роспотребнадзоре.

Также уточнили, что расторгать договор в одностороннем порядке продавец не имеет права. В пресс-службе МТС оперативно на запрос не ответили.

Из-за специальной операции, проводимой российскими войсками на территории Украины, в сторону России обрушились западные санкции. В рамках таких санкций, стоимость доллара в РФ превысила 100 рублей. Западные лидеры акцентировали, что санкции должны нанести серьезнейший ущерб российской экономике, который также должны прочувствовать все россияне. Позднее президент России счел подобные действия, направленные на ухудшение миллионов жизней, актом агрессии против РФ и назвал такие шаги инструментом ведения информационной, экономической и политической войны.

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