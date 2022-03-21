В Челябинске нашли замену ушедшей после обысков VIP-чиновнице

Опустевший кабинет Татьяны Осиповой займет Елена Бабич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководить аппаратом трех челябинских омбудсменов будет Елена Бабич, до этого начальник отдела по обеспечению их деятельности. Соответствующее постановление издал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ее предшественница на этом посту Татьяна Осипова ушла в отставку после обысков, проведенных сотрудниками УФСБ по региону.

«До назначения руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Бабич Елену Михайловну — начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченных. Без освобождения от основных обязанностей по замещаемой должности, с ее согласия и с установлением должного оклада и выплатой надбавок по должности руководителя аппарата уполномоченных», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале официальной информации.

Аппарат работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Силовики — следователи СКР и сотрудники ФСБ — появились в офисе омбудсменов днем 22 февраля. Они изъяли документы, провели обыск и увезли с собой на допрос руководителя аппарата. Предварительно Осиповой инкриминируют присвоение денег, предназначенных на обеспечение работы структуры.

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