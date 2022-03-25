Диетолог рассказала, чем можно заменить сахар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сахар. Курган , сахар
Существует несколько альтернатив сахару Фото:

Природным сахарозаменителем для россиян может стать мед и сироп из топинамбура. Об этом URA.RU рассказала завотделением диетологии клиники «Ревиталь», практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

«Природный сахарозаменитель — это мед. Чуть более редко встречающийся, но крутой, с точки зрения правильного питания, это сироп из топинамбура. Есть различные сахарозаменители современного поколения, это стевия, эритриты, эритролы и так далее. Ну и более старые варианты, это фруктоза, ксилит, но это не рекомендуем к использованию», — сказала Марина Копытько.

Как объяснила диетолог, эритрит и стевия разрешены к употреблению не только взрослым. «Рекомендуем фокусироваться на современных эритрите и стевии. Это сахарозаменители проверены, они даже разрешены в питании детей», — отметила собеседница агентства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. Это произошло на фоне роста цен на этот продукт, о чем говорят данные Росстата. Отмечается, что ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Также президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Природным сахарозаменителем для россиян может стать мед и сироп из топинамбура. Об этом URA.RU рассказала завотделением диетологии клиники «Ревиталь», практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько. «Природный сахарозаменитель — это мед. Чуть более редко встречающийся, но крутой, с точки зрения правильного питания, это сироп из топинамбура. Есть различные сахарозаменители современного поколения, это стевия, эритриты, эритролы и так далее. Ну и более старые варианты, это фруктоза, ксилит, но это не рекомендуем к использованию», — сказала Марина Копытько. Как объяснила диетолог, эритрит и стевия разрешены к употреблению не только взрослым. «Рекомендуем фокусироваться на современных эритрите и стевии. Это сахарозаменители проверены, они даже разрешены в питании детей», — отметила собеседница агентства. Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. Это произошло на фоне роста цен на этот продукт, о чем говорят данные Росстата. Отмечается, что ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Также президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...