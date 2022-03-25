Диетолог рассказала, чем можно заменить сахар

Существует несколько альтернатив сахару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Природным сахарозаменителем для россиян может стать мед и сироп из топинамбура. Об этом URA.RU рассказала завотделением диетологии клиники «Ревиталь», практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

«Природный сахарозаменитель — это мед. Чуть более редко встречающийся, но крутой, с точки зрения правильного питания, это сироп из топинамбура. Есть различные сахарозаменители современного поколения, это стевия, эритриты, эритролы и так далее. Ну и более старые варианты, это фруктоза, ксилит, но это не рекомендуем к использованию», — сказала Марина Копытько.

Как объяснила диетолог, эритрит и стевия разрешены к употреблению не только взрослым. «Рекомендуем фокусироваться на современных эритрите и стевии. Это сахарозаменители проверены, они даже разрешены в питании детей», — отметила собеседница агентства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку поставок сахара в магазины. Это произошло на фоне роста цен на этот продукт, о чем говорят данные Росстата. Отмечается, что ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба разработают предложения по урегулированию стоимости сахара. Также президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФАС следить за ситуацией с ценами.

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