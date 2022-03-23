Аналитик спрогнозировал цены на бензин в России к концу года

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Цены на бензин в России к концу года вырастут на 8-10 процентов, считает эксперт Фото:
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Цены на бензин в России к концу года вырастут на 8-10 процентов. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его мнению, в декабре 2022 года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей.

Цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз, говорит эксперт. «Но представляется, что итоговый годовой рост будет в районе 8-10 процентов, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей», — сделал прогноз Коган в беседе с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, стоимость топлива во многом обусловлена геополитической ситуацией. Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей, и цены начнут «ползти вверх», считает Коган.

URA.RU писало, что розничная стоимость бензина в России может снизиться максимум на 3-4 рубля за литр. Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, а затем все вновь скорректируется ростом, заявил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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Цены на бензин в России к концу года вырастут на 8-10 процентов. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его мнению, в декабре 2022 года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей. Цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз, говорит эксперт. «Но представляется, что итоговый годовой рост будет в районе 8-10 процентов, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей», — сделал прогноз Коган в беседе с агентством «Прайм». По мнению эксперта, стоимость топлива во многом обусловлена геополитической ситуацией. Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей, и цены начнут «ползти вверх», считает Коган. URA.RU писало, что розничная стоимость бензина в России может снизиться максимум на 3-4 рубля за литр. Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, а затем все вновь скорректируется ростом, заявил вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
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