Китайский экономист озвучил условие подрыва рынка нефти

Нефтедолларовая система вскоре изменит свой облик, считает Чжан Юйгуй Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях в торговле с Китаем приведет к «настоящему взрыву» для рынка нефти. Такое мнение выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй. По его словам, переход на юани вместо долларов в расчетах за нефть повлечет за собой серьезные последствия для современной финансовой системы.

«Для Saudi Aramco, супергиганта с выручкой более 350 миллиардов долларов и чистой прибылью в 110 миллиардов долларов в прошлом году, если юань будет использоваться для замены доллара в крупномасштабной торговле нефтью с Китаем, это повлияет на глобальный рынок торговли сырьевыми товарами. Это будет большой взрыв», — пишет Чжан Юйгуй в статье для Huánqiú Shíbào.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Саудовской Аравии на юани для расчетов с Китаем, а России — на рупии в сделках с Индией. После этого западное сообщество заговорило об ослаблении гегемонии доллара на мировом рынке нефти, сообщил Юйгуй.

По словам экономиста, цикл доминирующей международной валюты обычно составляет примерно сто лет. Юйгуй отметил, что до падения доллара осталось совсем немного. В качестве точки отсчета для гегемонистского цикла доллара экономист берет момент создания Бреттон-Вудской системы в 194 4году. Она устанавливала жесткую цену золота и твердые обменные курсы для стран участниц. Ключевой валютой в системе стал доллар.

Юйгуй отметил, что доминирующая валюта рано или поздно должна рухнуть по собственной же вине. «Это означает что если чрезмерно раздувать силу самой валюты, то это в итоге приведет к неминуемой смене глобальной валютной системы и циклу перебалансировки», — считает экономист.

Кроме того, в контексте «углеродной нейтральности» нефть может постепенно утратить свое господство, считает Юйгуй. По его мнению, это приведет к тому, что нефтедолларовая система либо изменит свой облик, либо примет судьбу частичной замены. В долгосрочной перспективе, считает Юйгуй, США перестанут быть важной экономикой мира, что приведет к возникновению новых центров валютной власти.

Президент США Джо Байден ранее запретил поставлять доллары в Россию из-за специальной операции на Украине. Исключение сделали только для разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями, пишет «Национальная служба новостей». Евросоюз также запретил любые операции с евро в России, пишет телеканал 360. После СМИ сообщили, что Россия и Индия могут перейти на китайский юань при расчетах за поставки нефти.

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