В ЯНАО вахтовик убил охранника хостела, но за него отомстил шеф

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для хозяина хостела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовик, проживающий в хостеле, убил охранника гостиницы, после чего был до смерти избит владельцем помещения. Как сообщается на официальном сайте СУ СКР по ЯНАО, охранник и вахтовик скончались от полученных травм в больнице.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний мужчина повел себя агрессивно в отношении сотрудника хостела, в результате чего у него случился конфликт с охранником заведения. Обидевшись, мужчина вооружился ножом, и, действуя умышленно, нанес охраннику не менее шести ударов в область туловища», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Позже в конфликт вступил хозяин хостела. Он нанес вахтовику множество ударов ногами по туловищу, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшие были доставлены в больницу, где скончались. В отношении вахтовика было возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время решается вопрос о наказании для хозяина хостела. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое вахтовик находясь в алкогольном опьянении украл у своих коллег сотовый телефон, а также изнасиловал местную жительницу. Мужчина был сразу помещен под стражу.

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