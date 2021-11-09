09 ноября 2021
08 ноября 2021

Вахтовик обокрал коллег и изнасиловал жительницу ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Уголовное дело вахтовика передано в суд Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовик с Кубани украл у своих коллег телефон, а после изнасиловал жительницу города. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой в ночь с 24 на 25 июля 2021 года 37-летний житель Краснодарского края, работавший в городе вахтовым методом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через незапертую дверь в квартиру, где проживали рабочие, и, пользуясь тем, что мужчины спали, украл у одного из них сотовый телефон. В эту же ночь мужчина с применением насилия, угрожая убийством в случае отказа, совершил преступления против половой свободы местной жительницы», — говорится в сообщении СКР.

Следователи завершили расследование в отношении жителя города Апшеронск Краснодарского края и направили уголовное дело в суд. На время всего расследования мужчина находился под стражей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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