Вахтовик обокрал коллег и изнасиловал жительницу ЯНАО

Уголовное дело вахтовика передано в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) вахтовик с Кубани украл у своих коллег телефон, а после изнасиловал жительницу города. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой в ночь с 24 на 25 июля 2021 года 37-летний житель Краснодарского края, работавший в городе вахтовым методом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через незапертую дверь в квартиру, где проживали рабочие, и, пользуясь тем, что мужчины спали, украл у одного из них сотовый телефон. В эту же ночь мужчина с применением насилия, угрожая убийством в случае отказа, совершил преступления против половой свободы местной жительницы», — говорится в сообщении СКР.

Следователи завершили расследование в отношении жителя города Апшеронск Краснодарского края и направили уголовное дело в суд. На время всего расследования мужчина находился под стражей.