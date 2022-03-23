Захарова объяснила невозможность мирного договора с Японией

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова заявила, переговоры с Японией невозможны из-за недружественных действий страны Фото:

Обсуждение мирного договора и налаживание совместного хозяйства на Курилах с Японией невозможно из-за недружественной позиции государства по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Россия из-за недружественного характера введенных Японией санкций отказалась от переговоров по мирному договору и по вопросу налаживания совместного хозяйства (установления безвизового режима) на Курильских островах. Япония назвала такое решение РФ недопустимым и публично выразила «суровый протест». Сами жители Курильского района поддержали решение России отказаться от переговоров с Японией, о чем заявил глава муниципального образования Вадим Рокотов.

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Обсуждение мирного договора и налаживание совместного хозяйства на Курилах с Японией невозможно из-за недружественной позиции государства по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Это очевидно, потому что нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik. Ранее Россия из-за недружественного характера введенных Японией санкций отказалась от переговоров по мирному договору и по вопросу налаживания совместного хозяйства (установления безвизового режима) на Курильских островах. Япония назвала такое решение РФ недопустимым и публично выразила «суровый протест». Сами жители Курильского района поддержали решение России отказаться от переговоров с Японией, о чем заявил глава муниципального образования Вадим Рокотов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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