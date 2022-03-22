На Курилах отреагировали на отказ РФ от переговоров с Японией

Жители Курильского района поддержали решение России отказаться от переговоров с Японией по вопросу островов. С таким заявлением выступил глава муниципального образования Вадим Рокотов.
«Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению. <…> Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — заявил Рокотов РИА «Новости».
С заявлением об отказе от ведения переговоров с Японией по мирному договору ранее выступил МИД РФ. Речь идет о прекращении диалога по мирному договору, безвизовому режиму и совместному хозяйству на Курильских островах. Свое решение МИД объяснил «недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине».
Споры Москвы и Токио относительно Курильских островов ведутся с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курилы входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.
Япония, страны Европы и США стали вводить санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам российского лидера, санкции в отношении РФ вводились бы и без проведения спецоперации. Западные лидеры, в свою очереди, отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.
Жители Курильского района поддержали решение России отказаться от переговоров с Японией по вопросу островов. С таким заявлением выступил глава муниципального образования Вадим Рокотов. «Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению. <…> Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — заявил Рокотов РИА «Новости». С заявлением об отказе от ведения переговоров с Японией по мирному договору ранее выступил МИД РФ. Речь идет о прекращении диалога по мирному договору, безвизовому режиму и совместному хозяйству на Курильских островах. Свое решение МИД объяснил «недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине». Споры Москвы и Токио относительно Курильских островов ведутся с середины прошлого века. После Второй мировой войны Курилы входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. Япония, страны Европы и США стали вводить санкции после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам российского лидера, санкции в отношении РФ вводились бы и без проведения спецоперации. Западные лидеры, в свою очереди, отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.