Повышение зарплат остановило отток людей на крупные стройки, сказал Евгений Поляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарплаты в дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ), которые занимаются уборкой улиц Екатеринбурга от грязи и снега, подняли на 8%, как и писало URA.RU. Об этом агентству сообщил замначальника городского комитета благоустройства Владимир Капустин. По словам директора ДЭУ Железнодорожного района Евгения Полякова, средняя зарплата у рабочих теперь — 45800 рублей.

«Решение принято. Зарплату на 8% в ДЭУ подняли», — цитирует Капустина корреспондент URA.RU. «ДЭУ укомплектовано практически полностью. [Индексация] очень помогает», — сказал Поляков.

О том, что зарплаты в ДЭУ вырастут, мэр Алексей Орлов говорил еще в конце 2021-го. Это решение было вызвано серьезным кадровым дефицитом, создававшим проблемы с уборкой. В декабре с директора ДЭУ попросили увеличение на 20%. После этого стартовали совещания на уровне вице-мэра Алексея Бубнова, начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой и вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Они предложили повышение на 10% сейчас и еще на 10% через полгода. А в начале февраля Корюков якобы объявил, что повышение будет на 4%. Префекты (которым подчиняются ДЭУ) и директора предприятий этим возмутились. Вернувшийся из отпуска Орлов тогда рассудил, что зарплаты надо повысить на 8,6%.

«[Кого нанимать труднее всего?] Автогрейдеристов. Это очень специфическая профессия, найти хорошего мастера непросто. Но на сегодняшний день штат заполнен», — резюмировал Поляков.

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