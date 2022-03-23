ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу

23 марта 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

ФАС заинтересовалась ценами на бумагу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антимонопольное ведомство проверит, обоснованно ли растут в РФ цены на бумагу. Об этом говорится в telegram-канале ФАС. «На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении ведомства. ФАС уточняет, что при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры. СМИ ранее сообщали, что в российских регионах начали рости цены на бумагу. Это произошло на фоне масшатабных санкций, объявленных западом против России, после того как она 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Цель спецоперация — денацификация и демилитаризация страны. Руководители стран запада заявляли, что санкции должны ударить по всем сферам жизни россиян. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что предпринимаемые Европой и США меры имеют характер войны, ведущейся разнообразными методами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Антимонопольное ведомство проверит, обоснованно ли растут в РФ цены на бумагу. Об этом говорится в telegram-канале ФАС. «На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении ведомства. ФАС уточняет, что при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры. СМИ ранее сообщали, что в российских регионах начали рости цены на бумагу. Это произошло на фоне масшатабных санкций, объявленных западом против России, после того как она 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Цель спецоперация — денацификация и демилитаризация страны. Руководители стран запада заявляли, что санкции должны ударить по всем сферам жизни россиян. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что предпринимаемые Европой и США меры имеют характер войны, ведущейся разнообразными методами.