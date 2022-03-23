ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу

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ФАС заинтересовалась ценами на бумагу Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антимонопольное ведомство проверит, обоснованно ли растут в РФ цены на бумагу. Об этом говорится в telegram-канале ФАС.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении ведомства. ФАС уточняет, что при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры.

СМИ ранее сообщали, что в российских регионах начали рости цены на бумагу. Это произошло на фоне масшатабных санкций, объявленных западом против России, после того как она 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Цель спецоперация — денацификация и демилитаризация страны. Руководители стран запада заявляли, что санкции должны ударить по всем сферам жизни россиян. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что предпринимаемые Европой и США меры имеют характер войны, ведущейся разнообразными методами.

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Антимонопольное ведомство проверит, обоснованно ли растут в РФ цены на бумагу. Об этом говорится в telegram-канале ФАС. «На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении ведомства. ФАС уточняет, что при обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры. СМИ ранее сообщали, что в российских регионах начали рости цены на бумагу. Это произошло на фоне масшатабных санкций, объявленных западом против России, после того как она 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Цель спецоперация — денацификация и демилитаризация страны. Руководители стран запада заявляли, что санкции должны ударить по всем сферам жизни россиян. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что предпринимаемые Европой и США меры имеют характер войны, ведущейся разнообразными методами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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