Мужчина ушел из дома месяц назад и пропал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя села Червишево Леонида Маслакова почти месяц разыскивают в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Мужчина ушел из дома еще 26 февраля и пропал без вести.

«Леонид Маслаков, 1981 года рождения, 26 февраля ушел из дома в селе Червишево и до настоящего времени его местоположение не установлено. Особые приметы: хромает на правую ногу», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

Мужчина был одет в темно-синюю шапку с помпоном и куртку того же цвета, темно-синие джинсы, бело-серую толстовку с капюшоном, черные замшевые ботинки. На вид разыскиваемому 40-41 год, у него темно-русые волосы и карие глаза. Рост около 180 сантиметров. Информацию о местонахождении Леонида Маслакова можно сообщить в полицию.

Фото: «Белая Сова»