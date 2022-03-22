22 марта 2022

В Тюменской области почти месяц ищут пропавшего без вести мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, выгул собак, мужчина
Мужчина ушел из дома месяц назад и пропал Фото:

Жителя села Червишево Леонида Маслакова почти месяц разыскивают в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Мужчина ушел из дома еще 26 февраля и пропал без вести.

«Леонид Маслаков, 1981 года рождения, 26 февраля ушел из дома в селе Червишево и до настоящего времени его местоположение не установлено. Особые приметы: хромает на правую ногу», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

Мужчина был одет в темно-синюю шапку с помпоном и куртку того же цвета, темно-синие джинсы, бело-серую толстовку с капюшоном, черные замшевые ботинки. На вид разыскиваемому 40-41 год, у него темно-русые волосы и карие глаза. Рост около 180 сантиметров. Информацию о местонахождении Леонида Маслакова можно сообщить в полицию.

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Жителя села Червишево Леонида Маслакова почти месяц разыскивают в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Мужчина ушел из дома еще 26 февраля и пропал без вести. «Леонид Маслаков, 1981 года рождения, 26 февраля ушел из дома в селе Червишево и до настоящего времени его местоположение не установлено. Особые приметы: хромает на правую ногу», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». Мужчина был одет в темно-синюю шапку с помпоном и куртку того же цвета, темно-синие джинсы, бело-серую толстовку с капюшоном, черные замшевые ботинки. На вид разыскиваемому 40-41 год, у него темно-русые волосы и карие глаза. Рост около 180 сантиметров. Информацию о местонахождении Леонида Маслакова можно сообщить в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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