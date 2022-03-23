«Единая Россия» направила врачей в прифронтовые города ЛНР

23 марта 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

ЕР направила медиков в Луганскую народную республику в рамках акции «Поезд здоровья» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Единая Россия» направила медицинских работников в Луганскую народную республику в рамках акции «Поезд здоровья». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Врачи прибыли в поселок Фрунзе, который находится вблизи линии фронта. «Для экономии времени и удобства жителей во Фрунзе приехали врачи узких специальностей: невролог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог. Местные доктора звонят, говорят, какие специалисты нужны, и мы формируем выездные бригады. Планируем выезжать и в другие населенные пункты на постоянной основе», — цитирует Дмитрия Хубезова официальный сайт «Единой России». Медики из России и специалисты Луганской республиканской клинической больницы будут выезжать в отдаленные территории Донбасса, освобожденные армией РФ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Врачи будут заниматься диагностикой заболеваний и оказывать местным жителям медицинскую помощь. Это поможет тем гражданам ЛНР, которые не могут добраться до Луганска или Славяносербска и пройти там предварительное обследование. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает «Национальная служба новостей». После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что этот шаг вынужденный — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий ВСУ. «Единая Россия» организовала сбор врачей-добровольцев, которые готовы отправиться в ЛНР. В регионе требовались специалисты для работы с тяжелыми пациентами. Кроме того, «Единая Россия» запустила «поезда здоровья», на которых в ЛНР будут выезжать окулисты, лоры и педиатры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» направила медицинских работников в Луганскую народную республику в рамках акции «Поезд здоровья». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Врачи прибыли в поселок Фрунзе, который находится вблизи линии фронта. «Для экономии времени и удобства жителей во Фрунзе приехали врачи узких специальностей: невролог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог. Местные доктора звонят, говорят, какие специалисты нужны, и мы формируем выездные бригады. Планируем выезжать и в другие населенные пункты на постоянной основе», — цитирует Дмитрия Хубезова официальный сайт «Единой России». Медики из России и специалисты Луганской республиканской клинической больницы будут выезжать в отдаленные территории Донбасса, освобожденные армией РФ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Врачи будут заниматься диагностикой заболеваний и оказывать местным жителям медицинскую помощь. Это поможет тем гражданам ЛНР, которые не могут добраться до Луганска или Славяносербска и пройти там предварительное обследование. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает «Национальная служба новостей». После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что этот шаг вынужденный — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий ВСУ. «Единая Россия» организовала сбор врачей-добровольцев, которые готовы отправиться в ЛНР. В регионе требовались специалисты для работы с тяжелыми пациентами. Кроме того, «Единая Россия» запустила «поезда здоровья», на которых в ЛНР будут выезжать окулисты, лоры и педиатры.