«Единая Россия» направила врачей в прифронтовые города ЛНР

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ЕР направила медиков в Луганскую народную республику в рамках акции «Поезд здоровья» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Партия «Единая Россия» направила медицинских работников в Луганскую народную республику в рамках акции «Поезд здоровья». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Врачи прибыли в поселок Фрунзе, который находится вблизи линии фронта.

«Для экономии времени и удобства жителей во Фрунзе приехали врачи узких специальностей: невролог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог. Местные доктора звонят, говорят, какие специалисты нужны, и мы формируем выездные бригады. Планируем выезжать и в другие населенные пункты на постоянной основе», — цитирует Дмитрия Хубезова официальный сайт «Единой России».

Медики из России и специалисты Луганской республиканской клинической больницы будут выезжать в отдаленные территории Донбасса, освобожденные армией РФ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Врачи будут заниматься диагностикой заболеваний и оказывать местным жителям медицинскую помощь. Это поможет тем гражданам ЛНР, которые не могут добраться до Луганска или Славяносербска и пройти там предварительное обследование.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает «Национальная служба новостей». После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что этот шаг вынужденный — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий ВСУ. «Единая Россия» организовала сбор врачей-добровольцев, которые готовы отправиться в ЛНР. В регионе требовались специалисты для работы с тяжелыми пациентами. Кроме того, «Единая Россия» запустила «поезда здоровья», на которых в ЛНР будут выезжать окулисты, лоры и педиатры.

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Партия «Единая Россия» направила медицинских работников в Луганскую народную республику в рамках акции «Поезд здоровья». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов. Врачи прибыли в поселок Фрунзе, который находится вблизи линии фронта. «Для экономии времени и удобства жителей во Фрунзе приехали врачи узких специальностей: невролог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог. Местные доктора звонят, говорят, какие специалисты нужны, и мы формируем выездные бригады. Планируем выезжать и в другие населенные пункты на постоянной основе», — цитирует Дмитрия Хубезова официальный сайт «Единой России». Медики из России и специалисты Луганской республиканской клинической больницы будут выезжать в отдаленные территории Донбасса, освобожденные армией РФ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Врачи будут заниматься диагностикой заболеваний и оказывать местным жителям медицинскую помощь. Это поможет тем гражданам ЛНР, которые не могут добраться до Луганска или Славяносербска и пройти там предварительное обследование. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает «Национальная служба новостей». После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что этот шаг вынужденный — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий ВСУ. «Единая Россия» организовала сбор врачей-добровольцев, которые готовы отправиться в ЛНР. В регионе требовались специалисты для работы с тяжелыми пациентами. Кроме того, «Единая Россия» запустила «поезда здоровья», на которых в ЛНР будут выезжать окулисты, лоры и педиатры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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