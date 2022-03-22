22 марта 2022
21 марта 2022

Губернатор Артюхов: работа над мегапроектом в ЯНАО продолжится

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Проект СШХ будет переформатирован, заявил Артюхов Фото:
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Работы по реализации проекта Северного широтного хода в ЯНАО продолжатся. Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов, было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками.

«Принято решение переформатировать проект. В согласованной ранее финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств, были достигнуты соглашения с банками. Однако в текущих условиях привлекать в проект заемное финансирование нецелесообразно. Поэтому сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками», — сообщает Артюхов в опубликованном видео в telegram-канале «Пул 89» который связывают с правительством ЯНАО.

Как добавил губернатор ЯНАО, строительство СШХ в перспективе, при реализации СШХ-2 обеспечит круглогодичный выход к порту Сабетта, который логистически ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Помимо этого транспортному мега проекту должно помочь существенное снижение цены на металл. Также Артюхов добавил, что в правительстве РФ подчеркнули, что Северный широтный ход имеет стратегическое значение для страны.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. По данным, взятым из протокола, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей одобренного для СШХ кредита на другие приоритетные инфраструктурные проекты.

Ранее ЕС и США ввели санкции по отношению к России из-за объявления Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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Работы по реализации проекта Северного широтного хода в ЯНАО продолжатся. Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов, было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками. «Принято решение переформатировать проект. В согласованной ранее финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств, были достигнуты соглашения с банками. Однако в текущих условиях привлекать в проект заемное финансирование нецелесообразно. Поэтому сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками», — сообщает Артюхов в опубликованном видео в telegram-канале «Пул 89» который связывают с правительством ЯНАО. Как добавил губернатор ЯНАО, строительство СШХ в перспективе, при реализации СШХ-2 обеспечит круглогодичный выход к порту Сабетта, который логистически ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Помимо этого транспортному мега проекту должно помочь существенное снижение цены на металл. Также Артюхов добавил, что в правительстве РФ подчеркнули, что Северный широтный ход имеет стратегическое значение для страны. Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. По данным, взятым из протокола, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей одобренного для СШХ кредита на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Ранее ЕС и США ввели санкции по отношению к России из-за объявления Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
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