Ройзмана хотят привлечь по статье за лайк поста про Украину

Ройзмана заподозрили в экстремизме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана призвали привлечь к уголовной ответственности за «лайк» под постом про ситуацию на Украине. С данной инициативой к главе СКР Александру Бастрыкину обратился член Общественной палаты России Максим Григорьев.

«В сети Интернет распространяется фотография постановки гражданином Ройзманом Евгением Вадимовичем отметки „лайк“, т. е. „нравится“, „поддерживаю“ призыва к уничтожению врагов украинского профашистского батальона „Азов“ (запрещен в РФ — прим. URA.RU). В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск. <…> Прошу провести проверку и в случае подтверждения принять необходимое процессуальное решение по данному вопросу», — говорится в обращении на имя Бастрыкина.

Отмечается, что данное действие имеет признаки нарушения в соответствии со ст. 20.29 Уголовного кодекса РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» и ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Скрин обращения распространяется в мессенджере Telegram.

URA.RU отправило соответствующий запрос в генпрокуратуру РФ, на момент публикации материала ответа не поступило. Дозвониться до Ройзмана корреспонденту URA.RU не удалось.

24 марта президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам российского лидера, целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины.

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