Захарова: Россия и Украина провели два обмена пленными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова подчеркнула, что российские войска регулярно создают новые гумкоридоры для мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Кроме того, Минобороны РФ ежедневно организуются новые гуманитарные коридоры для эвакуации и украинских городов мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — приводит официальный ресурс МИД РФ слова Марии Захаровой.

Количество пленных, фигурировавших в обмене, не сообщается. Также неизвестно, где прошел обмен.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус, то есть откажется от вступления в НАТО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Кроме того, Минобороны РФ ежедневно организуются новые гуманитарные коридоры для эвакуации и украинских городов мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — приводит официальный ресурс МИД РФ слова Марии Захаровой. Количество пленных, фигурировавших в обмене, не сообщается. Также неизвестно, где прошел обмен. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус, то есть откажется от вступления в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...