Захарова: Россия и Украина провели два обмена пленными

23 марта 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Кроме того, Минобороны РФ ежедневно организуются новые гуманитарные коридоры для эвакуации и украинских городов мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — приводит официальный ресурс МИД РФ слова Марии Захаровой. Количество пленных, фигурировавших в обмене, не сообщается. Также неизвестно, где прошел обмен. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус, то есть откажется от вступления в НАТО.