Глава поисковиков ЯНАО раскрыл причину разрыва с «Лиза Алерт»

Руководитель «ЛизаАлерт» дал указание соблюдать нейтралитет, сказал Заборовский Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Работа добровольческой поисковой организации «Лиза Алерт» в ЯНАО прекратилась из-за политической позиции со стороны московского руководства. Как рассказал URA.RU бывший руководитель ямальского подразделения Игорь Заборовский, в такой ситуации нельзя было оставаться равнодушным.

«Этот отряд был моим детищем, за которое я болею. Я создавал его на Ямале, набирал людей. На протяжении семи лет все было хорошо. Но из-за того, что происходит в стране и за ее пределами, нам было сказано молчать. Председатель всероссийской организации „Лиза Алерт“ дал указание всем соблюдать позицию нейтралитета. Мы не должны были высказываться ни в чью политическую сторону. Я как патриот своей страны, как человек, который родился в СССР и вырос в России, не понимаю позиции нейтралитета. Я считаю, что такая позиция предательская», — делится экс-руководитель.

По словам Заборовского, из-за того, что на своей личной странице в соцсети он выразил свое отношение по поводу спецоперации России на Украине, поступила команда снять его с должности. «В группах отряда в социальных сетях мы ничего не писали, как нас и просили. Но на своей личной странице я выразил четкую патриотическую позицию. Руководству это не понравилось. Вчера поступила команда снять меня с должности регионального представителя и назначить временно исполняющим обязанности», — добавил он.

Общественник уточнил, что накануне прошло собрание ямальских отделений, на котором единогласно было решено отсоединиться от всероссийской организации и стать независимым отрядом. В работе отделения, которое теперь временно называется «Поисковой отряд ЯМАЛ» ничего не поменяется. Все будут работать в штатном режиме. В ближайшее время Заборовский планирует провести ребрендинг организации и определиться с дальнейшими планами.

Агентство направило официальной запрос в главное отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» для выяснения обстоятельств. Однако получить оперативно комментарий не удалось. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «Лиза Алерт» прекращает свою деятельность на территории ЯНАО. При этом, команда продолжит работать и помогать людям на территории округа как раньше.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины.

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