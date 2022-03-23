Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
В Европе больше не будут принимать жалобы от россиян в ЕСПЧ Фото:
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Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека в сентябре. Об этом рассказали в европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Российская Федерация перестает быть Высокой договаривающейся стороной конвенции [по защите прав человека] с 16 сентября 2022 года», — сообщается на сайте ЕСПЧ. Суд продолжит рассматривать жалобы, направленные против России по поводу ее действий, если это было до 16 сентября.

Ранее Россия вышла из Совета Европы 16 марта. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.

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Россия выйдет из Конвенции по защите прав человека в сентябре. Об этом рассказали в европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Российская Федерация перестает быть Высокой договаривающейся стороной конвенции [по защите прав человека] с 16 сентября 2022 года», — сообщается на сайте ЕСПЧ. Суд продолжит рассматривать жалобы, направленные против России по поводу ее действий, если это было до 16 сентября. Ранее Россия вышла из Совета Европы 16 марта. После этого ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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