Знакомые Чубайса раскрыли, куда он улетел из России

Уволившийся с должности спецпредставителя президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал в Стамбул (Турция). Об этом рассказали его знакомые.
«Он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс „собирался вернуться“ в Россию», — пишет РБК со ссылкой на источники.
Ранее стало известно, что Чубайс уехал из России и уволился со своей должности. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Также информацию сообщал ТАСС со ссылкой на источник.
Чубайс занял должность спецпредставителя президента в декабре 2020 года. Раньше он руководил госкорпорацией «Роснано». В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х годах занимался реформой электроэнергетической системы.
Уволившийся с должности спецпредставителя президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал в Стамбул (Турция). Об этом рассказали его знакомые. «Он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс „собирался вернуться“ в Россию», — пишет РБК со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что Чубайс уехал из России и уволился со своей должности. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Также информацию сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Чубайс занял должность спецпредставителя президента в декабре 2020 года. Раньше он руководил госкорпорацией «Роснано». В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х годах занимался реформой электроэнергетической системы.