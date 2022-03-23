Знакомые Чубайса раскрыли, куда он улетел из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция Анатолия Чубайса
Анатолий Чубайс уехал в Турцию Фото:

Уволившийся с должности спецпредставителя президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал в Стамбул (Турция). Об этом рассказали его знакомые.

«Он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс „собирался вернуться“ в Россию», — пишет РБК со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Чубайс уехал из России и уволился со своей должности. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Также информацию сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Чубайс занял должность спецпредставителя президента в декабре 2020 года. Раньше он руководил госкорпорацией «Роснано». В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х годах занимался реформой электроэнергетической системы.

Анатолия Чубайса видели в Стамбуле

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уволившийся с должности спецпредставителя президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал в Стамбул (Турция). Об этом рассказали его знакомые. «Он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс „собирался вернуться“ в Россию», — пишет РБК со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что Чубайс уехал из России и уволился со своей должности. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Также информацию сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Чубайс занял должность спецпредставителя президента в декабре 2020 года. Раньше он руководил госкорпорацией «Роснано». В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х годах занимался реформой электроэнергетической системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...