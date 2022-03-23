В Кремле подтвердили отставку Чубайса

Спецпредставитель президента России по международным отношениям, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс действительно ушел в отставку. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Чубайс уволился по собственному желанию. Уехал он из России или нет — его личное дело», — заявил пресс-секретарь главы государства РИА «Новости».
Об увольнении Чубайса стало известно вечером 23 марта. По словам инсайдеров Bloomberg, также он уехал за рубеж. Знакомые Чубайса подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину.
Чубайс работал спецпредставителем российского президента Владимира Путина с 2020 года, до этого он возглавлял корпорацию «Роснано». В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х годах занимался реформой электроэнергетической системы.
Спецпредставитель президента России по международным отношениям, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс действительно ушел в отставку. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Чубайс уволился по собственному желанию. Уехал он из России или нет — его личное дело», — заявил пресс-секретарь главы государства РИА «Новости». Об увольнении Чубайса стало известно вечером 23 марта. По словам инсайдеров Bloomberg, также он уехал за рубеж. Знакомые Чубайса подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Чубайс работал спецпредставителем российского президента Владимира Путина с 2020 года, до этого он возглавлял корпорацию «Роснано». В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х годах занимался реформой электроэнергетической системы.