«Яндекс.Еду» накажут за массовую утечку данных россиян

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В сети отказались данные клиентов «Яндекс.Еды» Фото:

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» после того, как персональные данные пользователей их сервиса оказались в свободном доступе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда». Причиной стало нарушение законодательства о персональных данных, отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту с данными клиентов «Яндекс.Еды». Там были адреса, имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что пострадавшие от утечки данных могут обратиться в суд, передает «Ридус». «В данном случае эта статья налицо», заявил адвокат.

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» после того, как персональные данные пользователей их сервиса оказались в свободном доступе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда». Причиной стало нарушение законодательства о персональных данных, отметили в ведомстве, передает ТАСС. Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту с данными клиентов «Яндекс.Еды». Там были адреса, имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что пострадавшие от утечки данных могут обратиться в суд, передает «Ридус». «В данном случае эта статья налицо», заявил адвокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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