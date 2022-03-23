«Яндекс.Еду» накажут за массовую утечку данных россиян

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» после того, как персональные данные пользователей их сервиса оказались в свободном доступе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда». Причиной стало нарушение законодательства о персональных данных, отметили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту с данными клиентов «Яндекс.Еды». Там были адреса, имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что пострадавшие от утечки данных могут обратиться в суд, передает «Ридус». «В данном случае эта статья налицо», заявил адвокат.
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» после того, как персональные данные пользователей их сервиса оказались в свободном доступе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда». Причиной стало нарушение законодательства о персональных данных, отметили в ведомстве, передает ТАСС. Ранее в интернете опубликовали интерактивную карту с данными клиентов «Яндекс.Еды». Там были адреса, имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что пострадавшие от утечки данных могут обратиться в суд, передает «Ридус». «В данном случае эта статья налицо», заявил адвокат.