Володин: перевод расчетов за газ на рубли — историческое событие

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США и Европа смогут купить газ за рубли Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Такое поручение вынес президент РФ Владимир Путин.

«Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — высказался Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства.

Западные страны ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ заявлял, что ограничения уже нанесли удар по глобальной экономике. Также по его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионам россиян.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Такое поручение вынес президент РФ Владимир Путин. «Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — высказался Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Западные страны ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ заявлял, что ограничения уже нанесли удар по глобальной экономике. Также по его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионам россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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