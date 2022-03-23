Володин: перевод расчетов за газ на рубли — историческое событие

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Такое поручение вынес президент РФ Владимир Путин.
«Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — высказался Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства.
Западные страны ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ заявлял, что ограничения уже нанесли удар по глобальной экономике. Также по его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионам россиян.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение об отказе от расчетов в долларах и евро по газу историческим. Такое поручение вынес президент РФ Владимир Путин. «Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — высказался Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Ранее Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях с недружественными государствами. Такие меры коснутся Евросоюза и США. Причиной стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. В список недружественных России стран входят Британия, Канада, США, Украина, Япония и другие государства. Западные страны ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ заявлял, что ограничения уже нанесли удар по глобальной экономике. Также по его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионам россиян.